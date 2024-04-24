"الإبراهيم": الابتكار وتطوير رأس المال وجذب الاستثمار عناصر أساسية لتسريع النمو الاقتصادي

وأكد "الإبراهيم" أن تشجيع الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عناصر أساسية لتصميم سياسات لزيادة المرونة وتسريع التنويع الاقتصادي، مضيفًا أن القطاع الصناعي يشهد تقدمًا كبيرًا في المملكة، بما في ذلك جهود التنويع والتقدم في القطاعات غير النفطية مثل اللوجستيات البحرية والصلب وفقًا لرؤية السعودية 2030.