"الجدعان" يؤكد أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في التعدين

وخلال مشاركته اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تصور التمويل العالمي: دَفَعَ الاستثمار في قطاع التعدين بالمنطقة" ضمن أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي المقام في مدينة الرياض، استعرض الوزير الجدعان العوامل الرئيسة لنجاح التحول المستدام في قطاع التعدين، والمتضمنة توفر الاحتياطيات المالية الكافية، والحوكمة الفعّالة، ومرونة الاقتصاد المحلي، واستقطاب الكفاءات.