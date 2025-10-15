الذهب يتجاوز 4,200 دولار مدعومًا بآمال خفض الفائدة والتوترات التجارية

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا متجاوزة حاجز 4,200 دولار للأوقية، مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ما عزز من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.
وصعد سعر الذهب بنسبة 1.2% ليبلغ 4,188.95 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 1% لتصل إلى 4,205.20 دولارات.
كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعًا مماثلًا، إذ صعدت الفضة بنسبة 2.5% لتسجل 52.75 دولارًا، وارتفع البلاتين إلى 1,651.85 دولارًا، والبلاديوم إلى 1,553.43 دولارًا.