215 مليون سهم تقاسمتها 430 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11881.55 نقطة

وكانت أسهم شركات: مياهنا، ومجموعة إم بي سي، وتالكو، ورسن، والحفر العربية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: تكافل الراجحي، والمتطورة، وأنابيب، والوطنية، والصناعات الكهربائية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و7.27%.