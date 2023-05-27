"صندوق النقد" يتوقّع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول لترويض التضخم

توقّع صندوقُ النقد الدولي استمرارَ ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول لترويض التضخم، لافتًا إلى أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الفيدرالية.
وقال الصندوق في بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة، أمس: إن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددًا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.
وتضمّنت مراجعة الصندوق، وفق سكاي نيوز عربية، توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 بالمئة لعام 2023، أعلى بقليل من توقُّعاته البالغة 1.6 بالمئة في أبريل.
وقال الصندوق: "بينما من المتوقّع أن يستمرّ انخفاض تضخُّم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلّان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة خلال 2023 و2024".
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى تقليل العجز، لاسيما مع زيادة عائدات الضرائب.
وأضافت غورغييفا أنها تأمل أن يتمّ التوصل إلى حلّ "في غضون 12 ساعة" لأزمة سقف الديون الأمريكية في واشنطن؛ لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.