"صندوق النقد" يتوقّع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول لترويض التضخم

وقال الصندوق في بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة، أمس: إن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددًا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.