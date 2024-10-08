نمو قوي في معاملات نقاط البيع: 13.74 مليار ريال عبر 218 مليون عملية خلال أسبوع

سجلت معاملات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قويًا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024، حيث ارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 2.6% لتصل إلى 13.74 مليار ريال سعودي عبر 218.52 مليون عملية، بزيادة في عدد المعاملات بنسبة 5.2% مقارنة بالأسبوع السابق.
• الأطعمة والمشروبات: 2.23 مليار ريال عبر 54.60 مليون عملية، بزيادة 3.8% في القيمة.
• المطاعم والمقاهي: 1.95 مليار ريال من خلال 63.37 مليون عملية، بزيادة 5.5%.
• محطات الوقود: 0.96 مليار ريال عبر 17.34 مليون عملية، بزيادة 3.2%.
• الصحة: 0.92 مليار ريال عبر 8.79 مليون عملية، بنمو 2.9%.
• النقل: 0.77 مليار ريال عبر 3 ملايين عملية، بزيادة 3.7%.
• الرياض: 4.71 مليار ريال من خلال 69.34 مليون عملية، بزيادة 4.7%.
• جدة: 1.87 مليار ريال عبر 25.36 مليون عملية، بزيادة 2.2%.
• الدمام: 0.70 مليار ريال عبر 9.11 مليون عملية، بزيادة 5.8%.
• المدينة المنورة: 0.52 مليار ريال عبر 8.85 مليون عملية، بزيادة 1.2%.
• مكة المكرمة: 0.52 مليار ريال عبر 8.66 مليون عملية، بزيادة 2.9%.
تظهر هذه الأرقام ارتفاعًا متسارعًا في معاملات نقاط البيع، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات متعددة، مما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي والنمو في مختلف القطاعات التجارية والمناطق.