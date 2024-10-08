نمو قوي في معاملات نقاط البيع: 13.74 مليار ريال عبر 218 مليون عملية خلال أسبوع

سجلت معاملات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قويًا خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024، حيث ارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 2.6% لتصل إلى 13.74 مليار ريال سعودي عبر 218.52 مليون عملية، بزيادة في عدد المعاملات بنسبة 5.2% مقارنة بالأسبوع السابق.