بعد مفاجأة "أوبك+" بتأجيل اجتماعها المرتقب.. النفط يعود لمكاسبه وتخفيض الإنتاج يلوح

وتراجع سعر التسوية للعقود الآجلة، الجمعة، لخام برنت "84" سنتًا بما يعادل واحدًا بالمئة إلى "80.58" دولارًا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي "1.56" دولار أو اثنين بالمئة عن إغلاق يوم الأربعاء عند "75.54" دولارًا.