"الجاسر": السعودية تستهدف توليد 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030

وأضاف "الجاسر" بأن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية هو تخفيض معدل وفيات الحوادث على الطرقات؛ إذ شهدنا تحسنًا كبيرًا على مدى السنوات الماضية؛ فقد انخفض عدد الوفيات من 28 في عام 2016 إلى 13.5 لكل 100.00 شخص في عام 2020، ونهدف إلى إنقاص العدد إلى أقل من 5 بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ برنامج وطني للسلامة؛ إذ نركز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الوعي بسلامة الطرق، وتحسين التنظيمات والحوكمة.