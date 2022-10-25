انطلاقة "البحر الأحمر الدولية" الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري المسؤول

ويسير تطوير كلا الوجهتين وفق الخطة الزمنية المقررة حيث تهدفان لترسيخ مكانة مرموقة للمملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية، بعد نجاح الشركة في بلوغ وجهة "البحر الأحمر" لمراحل مهمة في مخطط تطويرها ومع سير العمل على المسار الصحيح لترحب الوجهة بأول زوارها في أوائل عام 2023، توسعت محفظة مشاريع "البحر الأحمر الدولية" اليوم لتشمل تطوير أكثر من عشرة مشاريع على ساحل البحر الأحمر داخل المملكة العربية السعودية، مع إمكانية التوسع خارج المملكة مستقبلاً.