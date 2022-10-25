انطلاقة "البحر الأحمر الدولية" الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري المسؤول

أعلنت الشركة المطورة لاثنين من أكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم عن توسعها لتصبح "البحر الأحمر الدولية" (RSG). وتشرف شركة التطوير العقاري المسؤول "البحر الأحمر الدولية"، والمعروفة سابقاً باسم "شركة البحر الأحمر للتطوير"، حالياً على تطوير وجهتين سياحيتين فاخرتين في المملكة العربية السعودية، وهما وجهة "البحر الأحمر" و"أمالا" اللتان توليان اهتماماً بالغاً بتحقيق أعمق أثر إيجابي ملموس على الإنسان والطبيعة.
ويسير تطوير كلا الوجهتين وفق الخطة الزمنية المقررة حيث تهدفان لترسيخ مكانة مرموقة للمملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية، بعد نجاح الشركة في بلوغ وجهة "البحر الأحمر" لمراحل مهمة في مخطط تطويرها ومع سير العمل على المسار الصحيح لترحب الوجهة بأول زوارها في أوائل عام 2023، توسعت محفظة مشاريع "البحر الأحمر الدولية" اليوم لتشمل تطوير أكثر من عشرة مشاريع على ساحل البحر الأحمر داخل المملكة العربية السعودية، مع إمكانية التوسع خارج المملكة مستقبلاً.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة البحر الأحمر الدولية جون باغانو : "لقد أثبتنا من خلال تطوير وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" قدراتنا الكامنة على التطوير العقاري المسؤول لمشاريع عملاقة ستوثر بشكل إيجابي على الإنسان سواء زوار الوجهات أو موظفينا، والطبيعة التي تحتضن وجهاتنا المتجددة".
وأضاف: يمثل هذا الإعلان اليوم، بداية فصل جديد لنا لتكون البحر الأحمر الدولية مطوراً عالمياً رائداً وقادراً على قيادة مستقبل جديد للتطوير العقاري المسؤول. إننا محظوظون بفرق عملنا الاستثنائية من داخل المملكة وخارجها، وبما يملكون من المهارة والمعرفة والخبرة المطلوبة لريادة هذا القطاع على مستوى العالم"، "لا يقتصر هذا الإعلان على خلق المزيد من الفرص الاقتصادية العملاقة للمواطنين في المملكة العربية السعودية بما يقدر بمليارات الريالات وحسب؛ بل نسعى لإلهام الجميع عبر إرساء معايير عالمية جديدة لتنفيذ المشاريع بأفضل آليات العمل وأكثرها مراعاة للبيئة".
وتمتلك "البحر الأحمر الدولية" محفظة مشاريع متزايدة تمتد على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، مع أكثر من خمسة مشاريع جديدة قيد دراسة الجدوى بالفعل، والتي بلغت مرحلة المنافسة على مناقصة المخطط الرئيسي، ومشاريع بدأت بالفعل مرحلة البناء والتشييد.
ويشمل التوسع في محفظة مشاريع "البحر الأحمر الدولية" إطلاق سلسلة من الشركات الفرعية التي تهدف لدفع عجلة التنمية في قطاع السياحة في المملكة والصناعات المرتبطة به.
وستتيح هذه العلامات التجارية المملوكة لـلبحر الأحمر الدولية للمنظمة الحفاظ على معايير الاستدامة الصارمة المتبعة فيها خلال مرحلتي التطوير والتشغيل.
وتتنوع تلك العلامات التجارية التابعة لـ"البحر الأحمر الدولية" من شركة مختصة بالطائرات المائية، وصولاً إلى شركات تُعنى بالضيافة وتجارب الزوار في وجهاتها السياحية.
ومن المتوقع أن يُسهم المشروعان العملاقان قيد التطوير من قبل المطور العقاري "البحر الأحمر الدولية"، في اقتصاد المملكة بحوالي 33 مليار ريال سعودي سنوياً حال تشغيلها بالكامل، مما يمثل دليلاً ملموساً على حجم الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه "البحر الأحمر الدولية" على الاقتصاد المحلي مع إعلان توسعها.
وتركز الشركة في جميع مشاريعها على تعزيز رفاهية المجتمعات، بما في ذلك البرامج التدريبية الشاملة التي تستهدف الجيل القادم من الكفاءات السعودية الشابة.
ومنحت "البحر الأحمر الدولية" أكثر من 1300 عقد حتى الآن بقيمة إجمالية تبلغ 32 مليار ريال (8.5 مليارات دولار)، منح 70% من قيمتها الإجمالية لشركات سعودية. وهو ما يعكس طموحها في تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية؛ أطلقت الشركة بنجاح برامج تهدف لصقل مهارات الكفاءات الوطنية وإعدادهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للمضي قدماً في المنافسة في هذا القطاع العالمي، الأمر الذي سيسهم بدوره في تعزيز محفظة مشاريع الشركة والنمو الأوسع لقطاع السياحة المزدهر في المملكة.
وشملت تلك المبادرات برنامج نخبة الخريجين والذي منح الفرصة لانضمام 120 خريجًا للمنظمة في تدريب على رأس العمل خلال السنوات الأربع الماضية، ومن المقرر انضمام الدفعة التالية من الخريجين لـ "البحر الأحمر الدولية" في أوائل عام 2023، كما تم الإعلان عن اتفاقية للتدريب المهني تشمل 1500 شخص، وسيتم توظيف من أكملوا البرنامج بنجاح من قبل "البحر الأحمر الدولية" أو أحد شركائها.
وأعلنت الشركة عن توفيرها 220 منحة دراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن حتى الآن للحصول على شهادة البكالوريوس في إدارة الضيافة الدولية وباعتماد من كلية لوزان للأعمال السويسرية المرموقة وسيتم مع الإعلان عن 50 منحة جديدة في عام 2023.
وأثمر النهج الرائد للبحر الأحمر الدولية على صعيد التطوير المسؤول عن أخذها بعين الاعتبار استكشاف، وفي بعض الحالات تنفيذ، بعض التقنيات التجريبية للمرة الأولى، وذلك للمساعدة في حل أكثر التحديات الأكثر تعقيداً وإلحاحاً في العالم مثل التصنيع خارج مواقع المشاريع واستخدام المباني المعيارية الجاهزة والخرسانة الخضراء الصديقة للبيئة على نطاق واسع للحد من الانبعاثات الكربونية، وأيضاً تبني استراتيجية تنقُل صديقة للبيئة على مستوى الوجهة، وصولاً لإنتاج الغذاء المستدام من خلال اتباع وسائل زراعية حديثة.
وكشف الإعلان أيضاً عن تصميم جديد ورائع لشعار البحر الأحمر الدولية وعلامتها التجارية، والذي يعكس جمال طبيعة البحر الأحمر، الذي تتمركز حوله أبرز مشاريعها، والتطلعات العالمية لها بأن تخلق تأثيراً إيجابياً في مجال التطوير المسؤول حول العالم.