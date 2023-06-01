"الإحصاء": الصادرات السلعية السعودية تنخفض 14.6% إلى 313.5 مليار ريال

وتفصيلًا انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول من عام 2023م بنسبة 14.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2022م؛ حيث بلغت قيمتها 313.5 مليار ريال في الربع الأول من 2023م، منخفضة عن 367.1 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022م؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال، بنسبة 14.9%؛ حيث بلغت قيمتها 245.4 مليار ريال مقابل 288.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022م.