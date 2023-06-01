"الإحصاء": الصادرات السلعية السعودية تنخفض 14.6% إلى 313.5 مليار ريال

نشرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، تقرير التجارة الدولية للربع الأول 2023م، الذي كشف عن انخفاض الصادرات السلعية السعودية 14.6% في الربع الأول إلى 313.5 مليار ريال.
وتفصيلًا انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول من عام 2023م بنسبة 14.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2022م؛ حيث بلغت قيمتها 313.5 مليار ريال في الربع الأول من 2023م، منخفضة عن 367.1 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022م؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال، بنسبة 14.9%؛ حيث بلغت قيمتها 245.4 مليار ريال مقابل 288.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022م.
وتَصدرت المنتجات المعدنية قائمة أهم السلع المصدرة ثم منتجات الصناعات الكيماوية؛ فيما جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في صدارة السلع المستوردة، تلتها العربات والطائرات والبواخر.
ووفق التقرير تصدرت الصين أهم الدول الشريكة في الواردات تلتها الولايات المتحدة، ثم الإمارات والهند وألمانيا، أما الدول الشريكة في الصادرات فجاءت الصين في الصدارة أيضًا، تلتها اليابان، ثم الهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على التوالي.