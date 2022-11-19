"بنك التنمية الاجتماعية" يوقع اتفاقية لتمويل قطاع التقنية بـ 200 مليون ريال

وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات؛ لتشغيل محفظة تمويلية بقيمة 200 مليون ريال، تخصص للمنشآت التقنية الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة، لضمان تعزيز قدرتها التنافسية والقيام بدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وبحضور محافظ صندوق التنمية الوطني، ستيفن بول جروف، وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، والرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إبراهيم نياز، في حفل "رايز أب" المقام في مركز الملك عبدالله المالي.
وتهدف الاتفاقية إلى سد الفجوة التمويلية في قطاع التقنية من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لرواد الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات وذلك من خلال التقديم عبر بوابة البرنامج "ليند تيك lendTech".
وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها البنك أخيرًا لتعزيز وبناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاعات الحيوية في المملكة، بهدف تمكين الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأعمال الحرة والاستفادة من الفرص والمبادرات في الأسواق الواعدة، لهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع ورفع مساهمة المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر لإيرادات الشباب لتمكينهم من الاستدامة المالية عبر الدخول في أسواق جديدة.