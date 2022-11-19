"بنك التنمية الاجتماعية" يوقع اتفاقية لتمويل قطاع التقنية بـ 200 مليون ريال

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها البنك أخيرًا لتعزيز وبناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاعات الحيوية في المملكة، بهدف تمكين الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأعمال الحرة والاستفادة من الفرص والمبادرات في الأسواق الواعدة، لهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع ورفع مساهمة المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر لإيرادات الشباب لتمكينهم من الاستدامة المالية عبر الدخول في أسواق جديدة.