مخاوف الركود الأمريكي تعصف بـ "بتكوين" و"إيثر"

وتراجعت العملات المشفرة شأنها شأن أصول أخرى، بما في ذلك الأسهم العالمية في وقت يخشى فيه المستثمرون من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلًا عن تزايد المخاوف الجيوسياسية، وفق "سكاي نيوز عربية".