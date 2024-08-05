مخاوف الركود الأمريكي تعصف بـ "بتكوين" و"إيثر"

انخفضت عملتا "بتكوين" و"إيثر" المشفرتين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.
يأتي ذلك مع تنامي المخاوف من ركود محتمل بالولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة تعصف بالأسواق المالية، وتدفع إلى إسراع التخلص من الأصول عالية المخاطر.
وتراجعت العملات المشفرة شأنها شأن أصول أخرى، بما في ذلك الأسهم العالمية في وقت يخشى فيه المستثمرون من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، فضلًا عن تزايد المخاوف الجيوسياسية، وفق "سكاي نيوز عربية".
وخسرت "بتكوين" أكثر من ثلث قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس الماضي، كما أدى ارتباطها المتزايد بالأسهم إلى تقويض سمعتها كأصل آمن.
وانخفضت "بتكوين" 12 بالمائة إلى 52054 دولارًا، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نوفمبر 2022، فيما انخفضت "إيثر" 21 بالمائة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير.