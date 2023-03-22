عبدالرحمن الفقيه رئيسًا تنفيذيًّا لـ"سابك"

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تعيين عبدالرحمن بن صالح الفقيه رئيسًا تنفيذيًّا للشركة اعتبارًا من 21 مارس 2023؛ وفق بيان نشرته الشركة على موقع "تداول".
و"سابك" هي إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، وتأسست في عام 1977.
وتولى "الفقيه" عدة مناصب في "سابك"، من بينها نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات وهو يعمل في الشركة منذ أكثر من 37 عامًا، وفق حسابه على موقع "لينكد إن".
وقبل تعيينه رئيسًا تنفيذيًّا، شَغَل "الفقيه" منذ أواخر سبتمبر 2022 منصب الرئيس التنفيذي المكلف لـ"سابك"، بعد أن عُيّن يوسف البنيان -الرئيس التنفيذي السابق للشركة- وزيرًا للتعليم.
ويحمل "الفقيه" شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة.
وتُعد (سابك) من أكبر الشركات العالمية القيادية في مجال الصناعات البتروكيماوية، وهي شركة مساهمة عامة يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، وتمتلك (أرامكو السعودية) حاليًا 70% من أسهمها، والنسبة الباقية البالغة 30%، متداولة في سوق الأسهم السعودية. وكان نمو الشركة أشبه بالمعجزة؛ حيث تدير الآن عملياتها في أكثر من 50 بلدًا، ويعمل بمواقعها حول العالم أكثرُ من (32) ألفًا من الموظفين الموهوبين والمبدعين.