عبدالرحمن الفقيه رئيسًا تنفيذيًّا لـ"سابك"

وتُعد (سابك) من أكبر الشركات العالمية القيادية في مجال الصناعات البتروكيماوية، وهي شركة مساهمة عامة يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، وتمتلك (أرامكو السعودية) حاليًا 70% من أسهمها، والنسبة الباقية البالغة 30%، متداولة في سوق الأسهم السعودية. وكان نمو الشركة أشبه بالمعجزة؛ حيث تدير الآن عملياتها في أكثر من 50 بلدًا، ويعمل بمواقعها حول العالم أكثرُ من (32) ألفًا من الموظفين الموهوبين والمبدعين.