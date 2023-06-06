"نيوم" تعلن جذب استثمارات بـ21 مليار ريال لبناء مجمعات سكنية للعاملين في المشروع

وتشمل الاتفاقية إنشاء عشر مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين في مشاريع نيوم المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يتم بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى، وستقدم المجمعات الجديدة مختلف الخدمات الأساسية؛ مثل: عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى عديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكت، والتنس، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.