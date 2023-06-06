"نيوم" تعلن جذب استثمارات بـ21 مليار ريال لبناء مجمعات سكنية للعاملين في المشروع

أعلنت "نيوم" إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، وهو مشروع للبنية التحتية الاجتماعية يهدف لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة في نيوم، وتبلغ قيمة الاتفاقية للمرحلة الأولى أكثر من 21 مليار ريال، مما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.
وتشمل الاتفاقية إنشاء عشر مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين في مشاريع نيوم المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يتم بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى، وستقدم المجمعات الجديدة مختلف الخدمات الأساسية؛ مثل: عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى عديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكت، والتنس، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.
وتضم قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى عدداً من الشركات الوطنية الرائدة في المملكة.
وتشكّل المجمعات السكنية المؤقتة للعاملين خطوة مهمة لتحقيق أهداف "نيوم" وإنجاز مشاريعها خلال الفترة الزمنية المعلنة، في وقت تشهد المشاريع الرئيسة المتسارعة، مثل "ذا لاين"، و"تروجينا"، و"أوكساچون"، وجزيرة "سندالة"، ومشاريع البنية التحتية القائمة، تطورات سريعة ومتلاحقة.