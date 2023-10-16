"الجبير" يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.8 % في 2024 وانخفاض التضخم مؤشر قوي

وأبان عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن نجاح المملكة في معالجة التضخم بين دول العالم المتقدم في الشرق، والغرب من خلال رؤية المملكة 2030م، والذي جعل من المملكة اليوم ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وأكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط، وتمتلك اقتصادًا قويًا، ومتينًا وآمنًا، هذا النجاح نقل المملكة إلى مصاف الدول العظمى حيث يفخر كل مواطن بتلك المنجزات الاقتصادية السعودية العظيمة.