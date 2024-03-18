مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12772 نقطة

وكانت أسهم شركات سيكو السعودي ريت، وصدق، والزامل للصناعة، وإعمار، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب السعودية، وصناعة الورق، وعناية، والعربية، وإتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 9.99% .