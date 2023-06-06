صندوق الاستثمارات العامة يواصل مساره في النمو السريع داخل السوق المحلي

وبحسب "العربية"، يستهدف الصندوق زيادة مساهمتِه في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية 2025، ولا تتوقف استثماراته عند قطاعٍ محدد، فكلُ قطاعٍ واعد هو وجهةٌ لهذه الاستثمارات، وأحدثها بقطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، حيث اشترى الصندوق حصة 30% في شركة أسواق التميمي، بما يسهم في توسيع عمليات الشركة، ونشاطِها التجاري، إضافةً للبحث في إمكانيةِ تنفيذِ طرحٍ عامٍ أولي للشركة.