الذهب يواصل ارتفاعه والبلاديوم يقفز إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة بالمعاملات الفورية 33.84 دولارًا للأوقية، وقفز البلاديوم 4% مسجلًا 1100.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر الماضي، كما زاد البلاتين 1% إلى 1025.85 دولارًا للأوقية.