الذهب يواصل ارتفاعه والبلاديوم يقفز إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر

واصل الذهب ارتفاعه ولكن بشكل طفيف اليوم، وسط إقبال على الملاذ الآمن؛ برغم ارتفاع الدولار؛ في حين قفز البلاديوم إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2725.51 دولارًا للأوقية.
وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيًّا مرتفعًا أمس، عند 2758.37 دولارًا؛ إثر تزايد الطلب على المعدن الأصفر.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة بالمعاملات الفورية 33.84 دولارًا للأوقية، وقفز البلاديوم 4% مسجلًا 1100.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر الماضي، كما زاد البلاتين 1% إلى 1025.85 دولارًا للأوقية.