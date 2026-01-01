سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10549 نقطة.. بتداولات 1.5 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا بمقدار 58.39 نقطة، ليصل إلى مستوى 10549.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 94 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 218 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 37 شركة.
وجاءت أسهم شركات الخليج للتدريب، وسي جس إس، وأبو معطي، وميدغلف للتأمين، وأسيج ضمن الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم نسيج، والغاز، ونماء للكيماويات، وسلامة، وجاز من بين الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير ما بين 7.63% ارتفاعًا و2.44% انخفاضًا.
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وباتك، وأرامكو السعودية، ودرب السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما تصدّرت أرامكو السعودية، وأبو معطي، والراجحي، وسابك، والمسار الشامل قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
وفي المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بمقدار 222.72 نقطة، ليصل إلى مستوى 23519.01 نقطة، بتداولات بلغت 16 مليون ريال، وكميات أسهم متداولة تجاوزت مليوني سهم.