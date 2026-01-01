سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10549 نقطة.. بتداولات 1.5 مليار ريال

وجاءت أسهم شركات الخليج للتدريب، وسي جس إس، وأبو معطي، وميدغلف للتأمين، وأسيج ضمن الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم نسيج، والغاز، ونماء للكيماويات، وسلامة، وجاز من بين الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير ما بين 7.63% ارتفاعًا و2.44% انخفاضًا.