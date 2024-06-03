بـ6 مليارات ريال.. "العقار": تراخيص جديدة للبيع على الخارطة بمساحة 2.8 مليون م2

أصدرت الهيئة العامة للعقار، عددًا من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة لمطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية؛ وذلك منذ نفاذ النظام في شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو من العام الحالي؛ بإجمالي 5441 منتجًا عقاريًّا سكنيًّا وتجاريًّا على الخارطة، موزعة على عدد من مناطق المملكة، وبمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون متر مربع، وتُقَدر قيمتها السوقية بقرابة (6 مليارات ريال).