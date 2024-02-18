مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 12502 نقطة

وكانت أسهم شركات: نادك، والتطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والبحري الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سلوشنز، والخريف، وسلامة، وإليانز إس إف، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.28%.