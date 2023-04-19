فيتش: العالم سيشهد أسوأ أزمة في إمدادات الأرز منذ عقدين هذا العام

وقال محللون لشبكة "سي إن بي سي" إن وصول العجز إلى هذا الحجم في واحد من أكثر الحبوب زراعة في العالم، سيضر بالمستوردين الرئيسيين، في الوقت الذي كانت تستعد فيه الدول لتجاوز الضغوط في إمدادات حبوب أخرى.