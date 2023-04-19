فيتش: العالم سيشهد أسوأ أزمة في إمدادات الأرز منذ عقدين هذا العام

يتجه العالم إلى أسوأ أزمة في إمدادات الأرز منذ سنوات هذا العام، حيث يتراجع الإنتاج وترتفع الأسعار من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.
ووفقاً لـ"فيتش سولوشنز"، فإن سوق الأرز العالمي سيسجل أكبر عجز منذ عقدين هذا العام، الأمر الذي يُعتقد أنه سيؤثر على نحو 3.5 مليارات شخص، يتركز أغلبهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تستهلك 90% من الأرز في العالم.
وقال محللون لشبكة "سي إن بي سي" إن وصول العجز إلى هذا الحجم في واحد من أكثر الحبوب زراعة في العالم، سيضر بالمستوردين الرئيسيين، في الوقت الذي كانت تستعد فيه الدول لتجاوز الضغوط في إمدادات حبوب أخرى.
وذكر "تشارلز هارت" محلل السلع في "فيتش سولوشنز": "على المستوى العالمي، كان التأثير الأكثر وضوحاً لعجز الأرز - ولا يزال كذلك - هو ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ عقد من الزمان".
ومن المتوقع أن تظل أسعار الأرز بالقرب من المستويات المرتفعة الحالية حتى عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن "فيتش" بتاريخ 4 أبريل.
وبلغ متوسط سعر الأرز 17.30 دولاراً للقنطار الواحد (نحو 45 كيلوجراماً بالمقياس الأمريكي) منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وسوف يتراجع إلى 14.50 دولاراً للقنطار الواحد في عام 2024، وفقاً للتقرير.