"أرامكو" و"الصندوق الصناعي" و"توليا" يعلنون عن منصة لتمويل سلسلة التوريد

وتعليقاً على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، زياد المرشد: "ندرك في أرامكو السعودية أهمية الدور الذي يؤديه مورّدونا من خلال إسهامهم في استمرارية أعمالنا، مما يتيح تقديم منتجات طاقة وبتروكيميائيات بموثوقية وتنافسية عالية في جميع أنحاء العالم. وبالتعاون مع شركائنا، نقدم لمورّدينا هذه المنصة التقنية المالية، مما يمكّنهم من الوصول إلى فرص تمويل فريدة وتنافسية. كما توفر هذه المنصة أيضاً فرصة استثمارية للبنوك للمشاركة في أعمال التمويل، بما يعزز من حجم المنصة وجدواها".