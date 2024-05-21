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تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 83.34 دولار للبرميل

تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 83.34 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكّرة، اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة، إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وبحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بما يعادل 0.1% إلى 83.34 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 79.72 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1%، أمس الإثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، إنهم ينتظرون مزيداً من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

أسعار النفط
النفط

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