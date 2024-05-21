تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 83.34 دولار للبرميل

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1%، أمس الإثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، إنهم ينتظرون مزيداً من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.