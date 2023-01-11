النفط يرتفع 2% وسط آمال تحسُّن آفاق الاقتصاد العالمي وزيادة المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط اثنين في المئة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الأربعاء؛ إذ طغت آمال بتحسُّن آفاق الاقتصاد العالمي، والقلق حيال تأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي، على زيادة مفاجئة وكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار، بما يعادل 2.1 في المئة إلى 81.77 دولار للبرميل، بحلول الساعة الـ16:11 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو 2.1 في المئة إلى 76.66 دولار للبرميل.
ويتجه الخامان نحو إنهاء اليوم عند أعلى مستوى منذ الثالث من يناير مع صعود الخام الأمريكي لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022، وارتفاع برنت لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ ديسمبر 2022م.
وارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف اليوم الأربعاء على أمل أن تشير أرقام التضخم والأرباح الأمريكية المقرر صدورها غدًا الخميس إلى اقتصاد متين ووتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة.
وقال محللون إنه إذا ما جاء التضخم دون التوقعات فإن ذلك سيدفع الدولار للهبوط؛ وهو ما قد يعزز الطلب على النفط؛ لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء قفزة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 19 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ ارتفاع قياسي بمقدار 21.6 مليون برميل في فبراير 2021م.
ويأتي هذا مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل في مخزونات الخام في استطلاع أجرته وكالة رويترز، لكنه يتماشى أكثر مع بيانات معهد البترول الأمريكي التي تُظهر زيادة قدرها 14.9 مليون برميل.