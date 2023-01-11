النفط يرتفع 2% وسط آمال تحسُّن آفاق الاقتصاد العالمي وزيادة المخزون الأمريكي

ويتجه الخامان نحو إنهاء اليوم عند أعلى مستوى منذ الثالث من يناير مع صعود الخام الأمريكي لليوم الخامس على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022، وارتفاع برنت لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ ديسمبر 2022م.