الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار

تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم، إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).