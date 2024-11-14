الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار

تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم، إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2559.39 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولارًا.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في عام؛ مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ يوليو.