"الصناعة": تقليص مدة الحصول على "الإعفاءات الجمركية" إلى 48 ساعة

وأضافت الوزارة أن الخدمة تشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب عليها الإعفاء الجمركي مدخلةً ضمن بيانات الترخيص الصناعي، حيث ستسهم الخدمة في تقليل الوقت المستغرق للحصول على قرارات الإعفاء الجمركي من 10 أيام إلى 48 ساعة فقط، كما يمكن تقديم طلب الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي من خلال منصة صناعي عبر الرابط .