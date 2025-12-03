استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 4207.43 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها 1% في الجلسة السابقة إذ واصل تحسن أداء الأسهم وصعود عوائد سندات الخزانة الضغط على المعدن النفيس، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة ستصدر هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات على انخفاضات محتملة في أسعار الفائدة.