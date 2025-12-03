استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 4207.43 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها 1% في الجلسة السابقة إذ واصل تحسن أداء الأسهم وصعود عوائد سندات الخزانة الضغط على المعدن النفيس، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة ستصدر هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات على انخفاضات محتملة في أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4207.43 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4239.50 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2% إلى 58.32 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1631.10 دولارًا، بينما هبط البلاديوم 0.6% إلى 1458.83 دولارًا.