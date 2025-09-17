أعمال
لأول مرة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة ربع نقطة
خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) اليوم، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح في نطاق بين (4.00 و4.25%)، وذلك في أول خفض للفائدة هذا العام.
وأوضح المجلس في بيان، أن القرار جاء في ضوء تباطؤ سوق العمل والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمال إجراء مزيد من الخفض بمعدل مرتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري.
وصوّت غالبية أعضاء المجلس لصالح القرار، فيما عارضه العضو الجديد ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض أكبر للفائدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على صانعي السياسة النقدية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.