لأول مرة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة ربع نقطة

وأوضح المجلس في بيان، أن القرار جاء في ضوء تباطؤ سوق العمل والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمال إجراء مزيد من الخفض بمعدل مرتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري.