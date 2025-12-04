عميد "السياحة" بجامعة الملك سعود لـ"سبق": ميزانية 2026 ترسّخ ريادة المملكة سياحيًا وتطلق اقتصادًا جديدًا قائمًا على الفرص والوظائف

وأوضح "العتيبي" في تصريحاته لـ"سبق" أن المملكة حققت خلال الربع الأول من 2025 أعلى معدل نمو في إيرادات السياحة الدولية على مستوى العالم، وسجّلت زيادة قياسية بلغت 102% في أعداد السياح الدوليين مقارنة بعام 2019، متجاوزة متوسط النمو العالمي البالغ 3% فقط، وقال: "هذه الأرقام تؤكد أن السياحة السعودية لم تعد قطاعًا ناشئًا، بل أصبحت ركيزة محورية من ركائز الاقتصاد الوطني".