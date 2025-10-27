100 شركة ارتفعت أسهمها و150 تراجعت .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات رسن، وكيان السعودية، ومهارة، وأسمنت العربية، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صدق، والخريف، وليفا، والكيميائية، وأديس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.39%) و(3.04%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، ومهارة، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، ورسن، والأهلي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.