مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11956 نقطة

وكانت أسهم شركات كيمانول، والباحة، وسيسكو القابضة، وصدر، والأندلس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، والماجد للعود، والعربية، ودار الأركان، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.77% و 4.90% .