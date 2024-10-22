مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11956 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 51.32 نقطة ليقفل عند مستوى 11956.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 504 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات كيمانول، والباحة، وسيسكو القابضة، وصدر، والأندلس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، والماجد للعود، والعربية، ودار الأركان، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.77% و 4.90% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وصدر هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبوبا العربية، وأرامكو السعودية، ومعادن، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 131.85 نقطة ليقفل عند مستوى 26405.18 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8 ملايين سهم.