"المركزي السعودي" يستضيف الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

يرأس محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية أيمن بن محمد السياري، الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي ستعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس 2023م في العاصمة الرياض، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ونخبة من المختصين في الصناعة، وذلك لمناقشة تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها.