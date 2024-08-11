"رقم الإنتاج الصناعي بالمملكة" ينخفض 4% في 30 يومًا قياسية

سجل الرقم القياسي العامل للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية، انخفاضًا خلال شهر يونيو 2024 بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وحسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء؛ فقد انخفض الرقم القياسي العامل للإنتاج الصناعي إلى 105.73 نقطة خلال شهر يونيو 2024 وفقًا لسنة الأساس 2021، مقارنةً بـ110.08 نقاط خلال شهر يونيو 2023.
وقالت الهيئة إن المؤشر تأثر بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونظرًا للأهمية النسبية له والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر؛ فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع؛ بغرض تحقيق عائد مادي.