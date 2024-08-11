"رقم الإنتاج الصناعي بالمملكة" ينخفض 4% في 30 يومًا قياسية

ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع؛ بغرض تحقيق عائد مادي.