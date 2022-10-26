"مستقبل الاستثمار" تعلن إطلاق برنامج العضوية الحصري وجائزة عالمية

أعلن ريتشارد آتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، خلال فعاليات النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، إطلاق برنامج العضوية الحصري الجديد، الذي يمنح المستثمرين العالميين وصُناع التغيير فرصة للانضمام إلى المجتمع المتنامي؛ إذ سيوفر برنامج العضوية إمكانية الوصول إلى منصة المعرفة الخاصة به، وجميع الفعاليات، التي تتضمن مجموعة واسعة من التقارير والأبحاث الرائدة عالميًّا من الجامعات والمنظمات العالمية.
وأوضح أن مبادرة الاستثمار اعتمدت منذ بدايتها على الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي يجب أن نهتم بها، متناولاً استضافة السعودية قمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤكد الاهتمام بهذا المجال، ومؤكدًا أن المبادرة حريصة على أن تكون لها بصمة مؤثرة بشكل مباشر في حياة الناس.
بدورها، أعلنت صفية كاكورا، رئيسة ركيزة التفكير في مبادرة مستقبل الاستثمار، إطلاق "جائزة Algoritmi" بدعم من ناشر الأبحاث العالمي Springer Nature؛ بغرض إنشاء جائزة العلوم والتكنولوجيا السنوية للاحتفال بالذكاء الاصطناعي (AI) وأبحاث الروبوتات التي لديها القدرة على إنتاج حلول واقعية لمواجهة التحديات العالمية. مبينة أن الجائزة ستركز على موضوعات مثل الأمن الغذائي والمائي، والرعاية الصحية، والطاقة وتغيُّر المناخ.. وسيحصل الفائزون فيها على تمويل لتطوير التكنولوجيا الخاصة بهم، وتوسيع نطاقها.
وبيَّنت أن مستقبل هذا المجال سيؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الإنسان في المجالات كافة، خاصة المجال الطبي، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للاستدامة وقياس الفيضانات والأحداث الطبيعية التي من الممكن أن تؤثر في سلامة البشر. مفيدة بأن لكل مجال إيجابيات وسلبيات، ويجب مراعاة استخدام أي مجال بالشكل الصحيح؛ لتكون نتائجه مُرضية للإنسان.
من جهة أخرى، أدار راكان طرابزوني، الرئيس التنفيذي للعمليات، جلسة حوارية، تناولت شعار النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار "الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد".
وتطرقت الجلسة إلى موضوع الرعاية الصحية التي تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، مع تقديم الرعاية الصحية "عن بُعد" من خلال التقنية التي تمرُّ بمرحلة تحولية، منوهين بتفادي الأزمات الطبية والنقص في الأدوية والممارسين الطبيين، وأن يُخدَم المرضى، وتُتابَع حالاتهم عن بُعد، وبتكلفة مالية أقل. وتطرقوا لبيئة العمل في نيوم المفعمة بالإمكانات، وبمسارات مختلفة، تقدم الصعود لأعلى المراتب الوظيفية من خلال برامج النمو والتطور والحوافز.. وغيرها.