مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11658 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, منخفضًا بمقدار 20.97 نقطة ليقفل عند مستوى 11658.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وتالكو، وأنابيب الشرق، وأنابيب، ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، وزين السعودية، وولاء، والعقارية، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.29%.
فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وأرامكو السعودية، وشمس، ومياهنا، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وتالكو، ومياهنا، ورسن، وسماسكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 172.13 نقطة ليقفل عند مستوى 26317.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.