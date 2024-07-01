مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11658 نقطة

فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وأرامكو السعودية، وشمس، ومياهنا، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وتالكو، ومياهنا، ورسن، وسماسكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.