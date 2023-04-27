كيف تجاوزت أرباح شركة ميتا التوقُّعات؟

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لموقعَيْ "فيسبوك" و"إنستغرام"، عن تحقيق ربح قدره 5.7 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، متجاوزة التوقعات لفترة ألغيت فيها العديد من الوظائف.
وقالت الشركة: إن الذكاء الاصطناعي يساعد في تحقيق نتائج جيدة في جميع أقسام الشركة.
وبلغ إجمالي الإيرادات 28.6 مليار دولار، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك شهريًّا إلى أقل من ثلاثة مليارات بقليل.
وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ: "تستمرّ شركتنا في النموّ".
وأضاف: "لقد أصبحنا أيضًا أكثرَ كفاءة؛ حتى نتمكّن من بناء منتجات أفضل بشكل أسرع، ونضع أنفسنا في موقع أقوى لتقديم رؤيتنا طويلة المدى".