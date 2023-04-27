كيف تجاوزت أرباح شركة ميتا التوقُّعات؟

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لموقعَيْ "فيسبوك" و"إنستغرام"، عن تحقيق ربح قدره 5.7 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، متجاوزة التوقعات لفترة ألغيت فيها العديد من الوظائف.