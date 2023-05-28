"حوار مع الوزير".. ملتقى الاستثمار السياحي يتهيأ للتحديات وتعزيز الاستثمارات
يناقش الملتقى الأول لأعمال "الاستثمار السياحي- الترفيهي- الثقافي" الذي تنظمه غرفة الرياض برعاية وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح يوم الاثنين 5 يونيو 2023، أربعة محاور مهمة.
وتُخَصص الجلسة الأولى بالملتقى لحوار مفتوح مع وزير الاستثمار؛ فيما تناقش الجلسة الثانية ممكنات الاستثمار في القطاع السياحي وأبرز التحديات التي تواجهه، ويسلط الضوء في الجلسة الثالثة على الاستثمار الأجنبي، في إطار رفع المكانة المحلية والعالمية لقطاع السياحة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ فيما تشهد الجلسة الرابعة للملتقى نقاشًا واسعًا حول الاستثمار في القطاع السياحي "فرصة أم تحدٍّ".
ويتخلل جلسات الملتقى عرض لنماذج قصص نجاح في القطاع السياحي والثقافي والترفيهي؛ فيما يشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة السياحة نايف بن عبدالله الراجحي، أن الملتقى يمثل منصة تفاعلية تجمـع أصحاب المصلحة مع متخذي القـرارات، كما يعزز الرسـائل الإيجابية وعرض الفرص المتاحة، ومناقشة التشريعات والتنظيمات؛ مما يسهم في تطوير الأعمال السياحية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى نشر المعرفة وزيادة الوعي وإبراز مستجدات الاستثمار في هذه القطاعات بالمملكة.
وبيّن "الراجحي" أن الملتقى يسعى إلى تحقيق حزمة من الأهداف؛ منها مناقشة مستجدات الأنظمة والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات في الاستثمار، وتوضيح الأثر الإيجابي والعوائد التنموية لتطوير القطاع، بجانب تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين ورواد الأعمال.