"حوار مع الوزير".. ملتقى الاستثمار السياحي يتهيأ للتحديات وتعزيز الاستثمارات

وتُخَصص الجلسة الأولى بالملتقى لحوار مفتوح مع وزير الاستثمار؛ فيما تناقش الجلسة الثانية ممكنات الاستثمار في القطاع السياحي وأبرز التحديات التي تواجهه، ويسلط الضوء في الجلسة الثالثة على الاستثمار الأجنبي، في إطار رفع المكانة المحلية والعالمية لقطاع السياحة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ فيما تشهد الجلسة الرابعة للملتقى نقاشًا واسعًا حول الاستثمار في القطاع السياحي "فرصة أم تحدٍّ".