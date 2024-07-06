في الربع الثاني 2024م.. نمو سجلات خدمات مناولة الحاويات بـ48%

تشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية السعودية 2030م أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة؛ حيث سلطت وزارة التجارة من خلال نشرتها للربع الثاني لقطاع الأعمال لعام 2024، الضوء على القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والفنون الترفيهية والتسلية وغيرها؛ مما يوفر لقطاع الأعمال فرصًا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
وأصدرت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال، 2.457 سجلًّا تجاريًّا لخدمات مناولة الحاويات خلال الربع الثاني لعام 2024م، بنسبة ارتفاع بلغت 48% مقارنة بـ1.658 سجلًّا في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بواقع 1027 سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ738 سجلًّا، والشرقية بـ405 سجلات، ثم المدينة المنور بـ79 سجلًّا، والقصيم بـ59 سجلًّا.