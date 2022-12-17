القنصل البلجيكي يزيح الستار عن مجسم "طويق" للشوكولاتة

من جانب آخر قال الرئيس التنفيذي محمد حشوي "لقد وقع اختيارنا على مدينة الرياض، لنواصل احتفالنا بالشوكولاتة البلجيكية في عاصمة الذوق الرفيع التي تتوهج بصناعة المتعة والترفيه، والتي تقدم مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية لا مثيل له، مرسخة مكانتها كونها إحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن السعودية استوردت في عام 2020 ما قيمته 569 مليون دولار من الشوكولاتة، لتحتل المرتبة 11 كأكبر مستورد للشوكولاتة في العالم.