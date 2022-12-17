القنصل البلجيكي يزيح الستار عن مجسم "طويق" للشوكولاتة

أشاد قنصل مملكة بلجيكا في الرياض آندريج بريث، بمستوى العلاقات المتميزة التي تتطور بشكل مستمر في معظم المجالات بين السعودية وبلجيكا، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية التي وفرتها التشريعات المتطورة في السعودية، شكلت بيئة جاذبة للشركات البلجيكية لتوظيف خبراتها ومشروعاتها في بناء قاعدة استثمار مستدامة،
وأشار إلى أن المملكة رائدة عالميًا في ترسيخ قيم الاستدامة على جميع الصعد، مضيفًا "نحن سعداء أن نشارك خبراتنا في هذا المجال الحيوي".
جاء ذلك خلال حفلة "ليلة الشوكولاتة البلجيكية" التي نظمتها السفارة البلجيكية في الرياض، حيث اختارت القنصلية مدينة الرياض لتكون مقرًا لإقامة حفلهم السنوي "ليلة الشوكولاتة البلجيكية"، التي تهدف من خلالها إلى الاحتفاء بالشوكولاتة، حيث تعد أشهر منتجاتها، بالإضافة إلى حشد الجهود لتعزيز قيم الاستدامة وحماية البيئة في زراعة الكاكاو.
وشهد الحفل إزاحة الستار عن مجسم مصنوع من الشوكولاتة لجبل طويق، في المملكة العربية السعودية، بعرض ثلاثة أمتار ونصف المتر، اقتبسته مجموعة "بانو بوراتوس" من كلمة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حين قال: "همتنا مثل جبل طويق" و"طموحنا عنان السماء"، في تجسيد يعبّر عن طموح السعوديين وإرادتهم العالية في تحقيق إنجازات متسارعة ظهر نجمها مبكرًا في ظل قيادة حكيمة ورؤية طموحة لا تعرف للمستحيل مكانًا.
من جانب آخر قال الرئيس التنفيذي محمد حشوي "لقد وقع اختيارنا على مدينة الرياض، لنواصل احتفالنا بالشوكولاتة البلجيكية في عاصمة الذوق الرفيع التي تتوهج بصناعة المتعة والترفيه، والتي تقدم مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية لا مثيل له، مرسخة مكانتها كونها إحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن السعودية استوردت في عام 2020 ما قيمته 569 مليون دولار من الشوكولاتة، لتحتل المرتبة 11 كأكبر مستورد للشوكولاتة في العالم.
كما كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة استشارات متخصصة في أبحاث السوق أنه من المتوقع أن ينمو سوق الشوكولاتة في السعودية بمعدل 4.5% خلال الفترة الواقعة من 2022 إلى 2028، حيث تعد المملكة أكبر سوق للشوكولاتة ومنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط، ولعل هذا ما يجسد حجم اهتمامهم الكبير بالسوق السعودية الذي يعد هدفًا رئيسًا ضمن إستراتيجيتنا لأنهم أصحاب ذوق رفيع يقدر قيمة الشوكولاتة الفاخرة.
من جانب آخر أشار مدير عام شركة خليط الحلا ضمن مجموعة بانو بوراتوس في المملكة العربية السعودية تمام النصولي إلى التحديات التي تواجهها شجرة الكاكاو، لافتًا إلى أنهم يحرصون على المساهمة في تعزيز استدامة هذه النبتة لتوفير أفضل أنواع المواد الأولية للمصنعين وتقديم المنتجات الصحية الخالية من الإضافات، كما أطلقت المجموعة برنامج "كاكاوترايس"، الذي تسعى من خلاله إلى إيجاد بيئة مثالية توفر للمزارعين في بلدان إنتاج الكاكاو خلفية معرفية كافية تزودهم بالمهارات التي يحتاجون إليها لإدارة مزارعهم بشكل أفضل من خلال الدعم المعرفي والمادي.
وتخلل الحفل استعراض وشرح برنامج "Cacao-Trace" لتحقيق الاستدامة في صناعة الشوكولاتة والحفاظ على البيئة، كجزء من التزامات الشركة بمسؤوليتها المجتمعية والبيئية، بالإضافة إلى تمويل بناء مدارس ومراكز رعاية صحية وآبار وخزانات لمياه الأمطار في الدول المنتجة للكاكاو.
وأوضح أن البرنامج يقوم على ثلاث ركائز، وهي إبراز قيمته الأساسية، وتقاسم نتائجه مع مزارعي الكاكاو، والالتزام تجاه الشركاء لتغدو سلسلة الكاكاو مزدهرة ومستدامة.
وكشف "النصولي" أن 80% من إنتاج بلجيكا من الشوكولاتة يصدر خارجيًا، ويشكل السوق السعودي عاشر أكبر سوق لاستيراد الشوكولاتة البلجيكية، وأصبح السعوديون قادرين على اختيار وتمييز الشوكولاتة الحقيقية من غير الحقيقية.
وأضاف "نعمل حاليًا على إنشاء مصنع لحشوات الشوكولاتة داخل السعودية وبالتحديد في سدير، وسيكون حجم المصنع 5000 متر مربع يستوعب 50 موظفًا ونهدف من خلاله إلى ضخ المنتجات داخل السعودية وكذلك إلى دول الخليج وأفضلية التوظيف ستكون للمواطنين السعوديين".