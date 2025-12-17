مدارس رواد الخليج توقع اتفاقية مع "رابا" لتعزيز السلوك التطبيقي لذوي الاحتياجات الخاصة

وقّعت مدارس رواد الخليج العالمية، المملوكة لشركة الخليج للتدريب والتعليم، اتفاقية تعاون مع مركز رابا للتأهيل المتخصص في العلاج بتحليل السلوك التطبيقي (ABA)، بهدف تعزيز الخدمات المتخصصة المقدمة لطلبة الفروع المعنية بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس رواد الخليج العالمية.

وأوضح نائب رئيس شركة الخليج للتدريب والتعليم لقطاع التعليم، محمد المرشد، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم العملية التعليمية والتربوية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع مستوى الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة لهم، إلى جانب تأكيد أهمية تعزيز الشراكات المجتمعية بين المؤسسات التعليمية والتأهيلية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وبيّن المرشد أن هذه الشراكة تمثل امتداداً لتوجهات قطاع التعليم في الشركة نحو بناء بيئة تعليمية أكثر شمولية وتمكيناً، مضيفاً: "نحن في مدارس رواد الخليج نؤمن أن كل طفل يملك فرصة حقيقية للنجاح متى ما وجد البيئة الداعمة، وشراكتنا مع مركز رابا خطوة عملية نحو توفير خدمات نوعية قائمة على أسس علمية تُسهم في تحسين جودة حياة طلابنا، ورفع مستوى الدعم المقدم لهم داخل المدارس، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة في بناء مجتمع شامل يتيح الفرص للجميع".

وتشغّل مدارس رواد الخليج العالمية أحد عشر فرعاَ في المناطق الوسطى والشرقية والغربية، وتقدم برامج متعددة تشمل التعليم الدولي، والتعليم العام، والتعليم المتخصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تستفيد من وجودها في مجموعة تضم شركات رائدة في التدريب وتطوير الأعمال، ومراكز الاتصال تحت مظلة شركة الخليج للتدريب والتعليم.

ويُعدّ مركز رابا للتأهيل، من المراكز المتخصصة في تقديم خدمات العلاج بتحليل السلوك التطبيقي (ABA) للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نمائية وسلوكية متعددة، مثل اضطرابات طيف التوحد ومتلازمة داون، إضافة إلى إعاقات نمائية أخرى، مع تركيز على تطوير مهارات الأطفال وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي. ويعمل مركز رابا بفريق معتمد من منظمات IBAO وQBAوBCBA، ما يجعله من أوائل المراكز في الرياض التي تعتمد نظام العلاج بتحليل السلوك التطبيقي (ABA).