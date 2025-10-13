صعود لأسهم 214 شركة .. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات سهل، وساكو، وكيمانول، وبترو رابغ، وتشب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، والإعادة السعودية، وتهامة، وطيران ناس، ولجام للرياضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(3.54%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وباتك، وشمس، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والمواساة، وأكوا باور هي الأكثر نشاطًا في القيمة.