بسبب رقائق الذكاء الاصطناعي.. "إنفيديا" تتجاوز "أبل" وتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم

كانت المديرة المالية للشركة كوليت كريس قد حذرت المحللين سابقًا من أن لوائح الرقابة الجديدة على الصادرات الأمريكية التي تستهدف الصين وأسواق أخرى من بينها فيتنام وأجزاء من الشرق الأوسط، من المتوقع أن تؤثر سلبا على مبيعات رقائق مراكز البيانات.