"السواحة" يناقش مع نظرائه مجالات الشراكة والتعاون لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، على مدار يومين، في مدينة بالي الإندونيسية؛ عدة لقاءات عمل جمعته بوزراء الاقتصاد الرقمي والاتصالات والعلوم، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في كل من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب ختام أعمال مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين "G20" المنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية.