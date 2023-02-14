"الصناعة": 16 فبراير آخر موعد لتلقي طلبات المنافسة على رخص المحاجر لمواد البناء

يُذكر أن جيولوجية المجمع تنقسم إلى جزأين: جزء شمالي، وجزء أوسط وجنوبي، فالشمالي عبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، وهي تتبع جيولوجيا متكون بطحان، وتتألف من صخور رسوبية كونجلوميريت رصيص ويحتوي على مدملكات وحصى بأحجام وأنواع مختلفة، تعلوها رواسب تابعة للعصر الثلاثي، مؤلفة من صخور بركانية كالأنديزايت البورفيري، وأما الجزء الأوسط والجنوبي فعبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، وتتبع جيولوجيًا لمعقد دغبج، الذي تنكشف به صخور الديورايت، ويمتاز بأنه كتلي وتقطعه قواطع من صخور الأنديزايت.