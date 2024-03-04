أسعار النفط تتراجع رغم تمديد أوبك + لخفض الإنتاج حتى الربع الثاني من العام

واتفقت الدول الأعضاء في تحالف أوبك +، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً إلى الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن يحمي هذا السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج من خارج المجموعة، في حين فاجأ إعلان روسيا عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج بعض المحللين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.