الذهب يتراجع مع صعود الأسهم وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

وارتفعت الأسهم العالمية مدفوعة بتوقعات خفض سعر الفائدة الأمريكي، بعد بيانات أظهرت تباطؤًا في سوق العمل؛ إذ كشف تقرير مؤسسة "إيه.دي.بي" أن الوظائف في القطاع الخاص تراجعت بمقدار (32 ألف) وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عامين ونصف، رغم استمرار انخفاض معدلات التسريح.