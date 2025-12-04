الذهب يتراجع مع صعود الأسهم وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع صعود أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا، وترقّب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، بحثًا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (4199.06 دولارًا) للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير بنسبة (0.1%) إلى (4229 دولارًا) للأوقية.
وقال المحلل في "أكتيف تريدز"، ريكاردو إيفانجليستا: "إن المتعاملين في الذهب يتحركون بحذر قبل صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إضافة إلى زيادة شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، ما يحد من فرص ارتفاع المعدن".
وارتفعت الأسهم العالمية مدفوعة بتوقعات خفض سعر الفائدة الأمريكي، بعد بيانات أظهرت تباطؤًا في سوق العمل؛ إذ كشف تقرير مؤسسة "إيه.دي.بي" أن الوظائف في القطاع الخاص تراجعت بمقدار (32 ألف) وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عامين ونصف، رغم استمرار انخفاض معدلات التسريح.
ويركز المستثمرون على بيانات إعانات البطالة الأمريكية اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر الذي يصدر غدًا، وهي آخر البيانات قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ووفق أداة "فيد ووتش" فإن احتمال خفض الفائدة الأسبوع المقبل يبلغ (89%).
وتراجعت الفضة بنسبة (1.7%) إلى (57.5 دولارًا)، بعد أن لامست أمس أعلى مستوى لها عند (58.98 دولارًا)، وارتفعت أسعارها منذ بداية العام بنسبة (101%).
كما انخفض البلاتين (1.8%) إلى (1641.95 دولارًا)، والبلاديوم (1.8%) إلى (1434 دولارًا).