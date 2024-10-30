ارتفاع أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

إذ أظهر تقرير صدر أمس عن معهد البترول الأمريكي، هبوط مخزونات الخام بمقدار 573 ألف برميل، الأسبوع الماضي، وتراجع مخزونات البنزين، والمقطرات بنحو 282 ألف برميل، و1.46 مليون برميل، على الترتيب خلال الفترة نفسها، في دلالة على زيادة الطلب.