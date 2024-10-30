ارتفاع أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعد الخسائر التي شهدتها منذ بداية الأسبوع مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وذلك بدعمٍ من توقعات انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام.
إذ أظهر تقرير صدر أمس عن معهد البترول الأمريكي، هبوط مخزونات الخام بمقدار 573 ألف برميل، الأسبوع الماضي، وتراجع مخزونات البنزين، والمقطرات بنحو 282 ألف برميل، و1.46 مليون برميل، على الترتيب خلال الفترة نفسها، في دلالة على زيادة الطلب.
أدّى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي "تسليم ديسمبر" بنسبة 0.55% أو 39 سنتاً، إلى 71.51 دولار للبرميل في الساعة 08:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي "تسليم ديسمبر" بنسبة 0.65% أو ما يعادل 44 سنتاً، إلى 67.65 دولار للبرميل.