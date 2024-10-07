وضع توصيات استراتيجية للقطاع.. "الخريف" يدشن تقرير الاستدامة الأول لـ "أسمنت المدينة"

دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، تقرير الاستدامة الأول لشركة "أسمنت المدينة"، الذي يرصد التزام الشركة بتطبيق معايير الاستدامة، ويشمل الحوكمة والشفافية والمسؤولية البيئية، إضافة إلى تحقيق الأثر الاجتماعي في المجتمعات المجاورة لمشروعاتها. وقد حضر حفل التدشين معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن صالح المديفر.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، أوضح الوزير الخريف أن الوزارة وضعت توصيات استراتيجية لقطاع الأسمنت تهدف إلى تحويله إلى قطاع أكثر استدامة. تعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذا التحول، مثل برنامج تنافسية القطاع الصناعي، وبرنامج إزاحة الوقود السائل. تهدف هذه البرامج إلى تحسين كفاءة الطاقة، تقليل تكاليف الإنتاج، والحد من الانبعاثات الكربونية في شركات القطاع الصناعي، بما في ذلك شركات قطاع الأسمنت.
كما أشار الخريف إلى مبادرة الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتنفيذ دراسات بحثية تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في صناعة الأسمنت وتقديم منتجات صديقة للبيئة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأكد الوزير أن إطلاق شركة "أسمنت المدينة" لتقرير الاستدامة، إلى جانب جهودها في تحويل النفايات إلى وقود بديل لصناعة الأسمنت وتوقيعها لاتفاقية مع إحدى الشركات الرائدة في تقنيات معالجة المواد الخام الطبيعية لإنتاج مواد أولية صديقة للبيئة، يمثل خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر استدامة. هذا التوجه يبرز التزام "أسمنت المدينة" بتقليل الأثر البيئي وتعزيز كفاءة الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الأسمنت الصديقة للبيئة.
وأشاد الخريف بإنجازات شركة "أسمنت المدينة"، مشيرًا إلى أنها منذ تأسيسها عام 2005 حققت العديد من الجوائز العالمية في مجالات الجودة وكفاءة الطاقة وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة. كما نالت الشركة المركز الأول في المملكة حسب تقييم "سيري" لتطبيق مشاريع الأتمتة ضمن برنامج "مصانع المستقبل"، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تحويل 4 آلاف مصنع إلى تبني الأتمتة وتقنيات التصنيع الحديثة.
من جانبه، قدّم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة "أسمنت المدينة"، ماجد العسيلان، شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع الصناعي وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وحماية البيئة. وأضاف أن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة نحو التزام الشركة بالاستدامة ورؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الاستدامة ليست واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل استثمار في المستقبل.
ويمثل تدشين تقرير الاستدامة الأول لشركة "أسمنت المدينة" إنجازًا مهمًا في قطاع صناعة الأسمنت بالمملكة، حيث يعزز من مكانة الشركة كشركة مسؤولة وملتزمة بأفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة.