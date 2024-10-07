وضع توصيات استراتيجية للقطاع.. "الخريف" يدشن تقرير الاستدامة الأول لـ "أسمنت المدينة"

وفي كلمته خلال حفل التدشين، أوضح الوزير الخريف أن الوزارة وضعت توصيات استراتيجية لقطاع الأسمنت تهدف إلى تحويله إلى قطاع أكثر استدامة. تعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذا التحول، مثل برنامج تنافسية القطاع الصناعي، وبرنامج إزاحة الوقود السائل. تهدف هذه البرامج إلى تحسين كفاءة الطاقة، تقليل تكاليف الإنتاج، والحد من الانبعاثات الكربونية في شركات القطاع الصناعي، بما في ذلك شركات قطاع الأسمنت.