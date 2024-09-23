أسعار النفط.. تماسك رغم ضعف الطلب الصيني

إضافة إلى ذلك تواصل التوتراتُ في الشرق الأوسط التأثيرَ على توقعات الإمدادات من المنطقة؛ مما يضيف عنصر عدم اليقين إلى السوق. في المجمل يبقى سعر النفط تحت ضغط عدة عوامل، ما بين القرارات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية؛ مما يعكس التحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمي في الوقت الراهن.